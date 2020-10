Österreich: Corona-Ampel bleibt maximal orange

Wieso das so ist, will der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit Experten am Freitag erläutern. Zunächst war befürchtet worden, dass in 4 Bezirken die Ampel auf Rot gestellt wird.Ebenfalls mit Spannung wird die Sitzung des Krisenstabes erwartet, für die der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker seine persönliche Teilnahme angekündigt hat. Er wolle Missverständnisse ausräumen, nachdem am Donnerstag zunächst bekannt geworden war, dass Wien nicht mehr an den Sitzungen des Stabes teilnehmen wolle.

apa/stol