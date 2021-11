Österreich erreicht mit 9943 Neuinfektionen ein Allzeit-Hoch

Der bisherige Höchstwert vom 13. November 2020 – damals hatte man 9586 Infektionen verzeichnet – wurde damit deutlich übertroffen. Beim 7-Tages-Schnitt hält man mittlerweile bei 7148 Infektionen pro Tag. Innerhalb eines einzigen Tages sind außerdem weitere 31 Personen an oder mit Covid-19 gestorben.34 weitere Patientinnen und Patienten mussten seit Freitag auf Covid-Stationen aufgenommen werden. Mittlerweile werden hierzulande in den Krankenhäusern 1.856 Corona-Patienten behandelt, auf den Intensivstationen liegen inzwischen 359 schwer an Covid-19 Erkrankte.Innerhalb einer Woche sind auf den Intensivstationen 86 Covid-19-Patientinnen und Patienten hinzugekommen, seit Freitag waren es 3.

apa/stol