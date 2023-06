Österreich: Immer mehr Bundesländer ermöglichen Wolfs-Abschüsse

Wirklich erlegt wurden Wölfe erst in Kärnten, 5 Stück waren es dort bisher. 6 Verordnungen gibt es in Tirol, wo trotz Abschussprämien bisher kein Jäger erfolgreich war. Die beiden an der Uni Innsbruck lehrenden Europarechtler Walter Obwexer und Peter Hilpold haben letzthin gegenüber der APA die Vorgehensweise des Bundeslands als eindeutig EU-rechtswidrig bewertet.Und auch das Umweltministerium, dessen Chefin Leonore Gewessler (Grüne) sich bisher immer für den Schutz des Raubtiers ausgesprochen hat, erwartet laut ORF ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich.Abgesehen von den rechtlichen Fragen, bestritt Wolfsexperte Kurt Kotrschal im ORF-Radio die Sinnhaftigkeit der Abschüsse: „Langfristig bringt dies für die Landwirtschaft keine Erleichterung.“ „Am Herdenschutz führt kein Weg vorbei“, betonte der Fachmann. Dabei müsse man die Landwirtschaft unterstützen und das Wirtschaften auch entsprechend umstellen.Hier lesen Sie ein Interview mit Tierarzt Dr. Helmuth Gufler. Er ist Spezialist für das Gesundheitsmanagement kleiner Wiederkäuer und erklärt, was passiert, wenn sich Raubtiere unkontrolliert vermehren können: Es hat auch für die Tiere selbst negative Konsequenzen.