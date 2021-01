Österreich: Regierung diskutiert über Lockdown-Verlängerung

Die Situation sei durch die nun auch in Österreich aufgetretene britische Mutation B.1.1.7. des Corona-Virus ( STOL hat berichtet ) eine „sehr, sehr schwierige“, sagte Blümel.Es gebe „in ganz Europa eine neue Diskussion, wie man auf das Virus reagiert, es ist wesentlich aggressiver“, meinte Blümel im Pressefoyer weiter. Auch verwies er auf die Daten aus Irland: Dort seien die Infektionszahlen vor wenigen Wochen ganz unten gewesen - und innerhalb weniger Wochen seien „die Inzidenz-Zahlen explodiert“.Auch blickte der Minister ins nördliche Nachbarland: „In Deutschland wird diskutiert, ob der Lockdown noch verschärft, verlängert werden soll. Natürlich müssen solche Überlegungen auch in anderen Ländern passieren. Wir verfolgen die Situation sehr genau, es gibt regelmäßige Debatten darüber, was das für die Maßnahmen bedeutet.“ Die Entscheidung über das weitere Vorgehen hinsichtlich des Lockdowns werden die jeweiligen Fachminister bekannt geben.Bereits am Dienstagabend hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erklärt, dass eine Entscheidung über das weitere Vorgehen in dieser Woche fallen soll. Auch er verwies dabei auf die neue Mutation, es brauche nun eine „sehr präzisen Analyse“ der aktuellen Situation. Man stehe wohl vor der „schwierigste Phase“ der Pandemie, meinte der Ressortchef - und: „Wir haben wirklich ein Problem.“

apa