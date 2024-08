Österreich: Schwerer Verkehrsunfall fordert 2 Tote

Der schwere Verkehrsunfall passierte auf der Uttenthaler Straße in in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land, Oberösterreich ) . Der Wagen war aus Richtung Wallern an der Trattnach kommend von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Obstbaum gekracht. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Im ausgebrannten Wrack entdeckten die Rettungskräfte die 2 Leichen.Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, das Auto mit Elektroantrieb begann während der Bergung der Unfallopfer immer wieder zu brennen. Das Unfallwrack wurde von einem Abschleppunternehmen in eine spezielle Transportwanne für Elektrofahrzeuge verladen. Es muss nun für bestimmte Zeit in einem Quarantänecontainer für Elektrofahrzeugbrände aufbewahrt werden. Die Uttenthaler Straße war während der Aufräumarbeiten gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um.