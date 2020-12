Österreich: Seilbahn-Branchenvertreter kritisieren FFP2-Maskenpflicht

„Wenn ein Gast mit normaler OP-Maske zum Drehkreuz kommt, dann müssten wir ihn aufhalten. Er muss dann schauen, ob er irgendwo eine FFP2-Maske bekommt“, so der Branchenvertreter. In der Eisenbahn, U-Bahn, im Flugzeug und Co reichen „normale“ Masken um befördert zu werden; in Kabinen, Gondeln und auf dem Schlepplift - genau so wie beim dortigen Anstehen - aber nicht.Aufwand und Extrakosten für die Seilbahn- und Liftbetreiber seien sehr groß, beklagt Egger. „Das sind schon Hürden, die wir in kürzester Zeit abarbeiten müssen. Einige sehen sich nicht in der Lage, das so zu machen.“

apa