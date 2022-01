Österreich: Sperrstunde wandert nach hinten, 2G bald Geschichte

Obwohl die Corona-Infektionszahlen mit am Samstag knapp 35.000 in Österreich weiter auf einem extrem hohen Niveau sind, hat die Regierung nach entsprechendem Druck von Wirtschaft und westlichen Bundesländern am Samstag diverse Lockerungen angekündigt.Als erstes wird bereits zu Beginn der Semesterferien die Sperrstunde nach hinten verlegt. Danach wird man etappenweise in Handel, Gastronomie und Tourismus keinen Geimpften- oder Genesenen-Status mehr brauchen.Die Lockerungen kommen einigermaßen überraschend, hat doch der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in den vergangenen Tagen mehrfach avisiert, dass man Maßnahmen erst zurücknehmen könne, wenn die Zahlen wieder zurückgehen. Die Corona-Kommission hat bei ihrer Sitzung am Donnerstag, als Chief Medical Officer Katharina Reich den Vorsitz führte, explizit empfohlen die Maßnahmen beizubehalten.Konkret geplant ist, dass mit Beginn der ersten Semesterferien-Woche, also 5. Februar, die Sperrstunde von 22 Uhr auf Mitternacht verschoben wird. Dazu kommt, dass ab diesem Zeitpunkt bei „Veranstaltungen“ ohne zugewiesene Sitzplätze nun 50 statt wie derzeit 25 Personen teilnehmen können. Dies ist jetzt weniger für tatsächliche Events relevant als für private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstags-Partys.Eine Woche später ist dann der Handel an der Reihe. 2G soll mit 12. Februar Geschichte sein, einzige Beschränkung ist dann noch die Maske. Im dritten Schritt sind Gastronomie und Tourismus dran. Dort wird alternativ zur Impfung oder Genesung wieder ein Test eine Zugangschance bieten. Im Regelfall soll das ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test sein. Ist der nicht verfügbar, kann man ihn durch einen 24 Stunden gültigen Antigen-Test ersetzen. Dass das nicht mit der Impfpflicht zusammenpasst, wird von der Regierung nicht so gesehen.Eine Maßnahme fehlte überraschend im Lockerungsplan. Es gibt keine Übergangsfrist bezüglich der Gültigkeit des Grünen Passes. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten nach der Zweit-Immunisierung muss der dritte Stich erfolgen. Somit droht gut 300.000 Personen, dass mit Februar ihr Grüner Pass ausläuft.Dafür wird es wohl an den Schulen weitere Lockerungen geben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte, angesichts der sonstigen Schritte müsse es auch Erleichterungen in den Bildungseinrichtungen geben. Konkretes soll es erst kommende Woche geben. Lockerungen bei der FFP2-Pflicht sowie bezüglich der Beschränkungen im Sport-Unterricht wurden angekündigt.Insgesamt gab man sich in der östereichischen Regierung ausnehmend optimistisch. Die Zahlen in den Spitälern seien stabil auf einem berechenbaren Niveau, meinte Nehammer. Mit Omikron drohe keine Überlastung der Intensivstationen, ergänzte Mückstein. Das ließ Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gleich in die Zukunft blicken. Ihrer Ansicht nach wird man in absehbarer Zeit auch Nachtgastronomie und Großveranstaltungen eine Perspektive geben können.

apa