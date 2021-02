Österreich spricht Reisewarnung für Bundesland Tirol aus

Nicht notwendige Reisen nach Tirol sollen unterlassen werden. Zudem forderte die Bundesregierung alle jene, die sich in den letzten 2 Wochen in Tirol aufgehalten haben, dazu auf, sich testen zu lassen. Tirol hatte zuvor ein eigenes Maßnahmenpaket präsentiert.An Personen, die von Tirol aus in ein anderes Bundesland reisen, ergeht die dringende Aufforderung, unmittelbar vor der Reise einen Covid-19-Test zu machen. Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) muss alles unternommen werden, um die Ausbreitung der Mutation zu verhindern.Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) warnte erneut: „Die neuen Virus-Mutationen stellen uns vor große Herausforderungen, daher braucht es nun weitreichende Maßnahmen“. Gemeinsames Ziel sei es, „den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sicherzustellen und die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“.Tirol hatte zuvor ein Maßnahmenpaket präsentiert, das etwa einen Aufruf an die Bevölkerung zur allgemeinen Mobilitätseinschränkung, die Vorschreibung von negativen Antigen-Tests für die Seilbahn-Benützung sowie flächendeckende PCR-Tests in Bezirken mit hoher 7-Tages-Inzidenz vorsieht. Das ging dem Bund aber nicht weit genug, gedrängt wurde auf weitergehende Reisebeschränkungen.

apa