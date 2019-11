Österreicher bekennt sich zu Diebstahl von Indigenen-Statue in Rom

Er habe die Figuren, die kniende schwangere Frauen darstellen, vor 2 Wochen in den Tiber-Fluss geworden, sagte der Wiener laut Kathpress in einem am Montag von ihm veröffentlichten fünfminütigen Youtube-Video.





Mit der Aufstellung der „Kultbilder“ in der unweit des Vatikan gelegenen Kirche Santa Maria in Traspontina sei aus seiner Sicht gegen das Erste Gebot („Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm dienen“) verstoßen worden, so der Aktivist. Er habe die Figuren aus der Kirche entfernen wollen, um zu zeigen, dass es Laien gebe, die derartige Dinge nicht länger akzeptierten.Der Wiener ist laut Kathpress Student und in Österreich und Deutschland in Lebensschutzbewegungen aktiv. Er kandidierte in der Vergangenheit u.a. für die Partei „Die Reformkonservativen – Rekos“ von Ewald Stadler.Der Diebstahl der Holzfiguren, die mit anderen symbolischen Gegenständen indigener Alltagskultur in der Kirche aufgebaut waren, hatte in der letzten Synodenwoche für großes Aufsehen gesorgt. Papst Franziskus bat diejenigen, die sich durch die Tat verletzt fühlten, um Verzeihung.Auch Kardinal Christoph Schönborn bezeichnete den Diebstahl als „skandalös und empörend“. Er selbst sei während der Beratungen in der Synodenaula unmittelbar gegenüber einer indigenen Statue gesessen, die eine schwangere Frau zeigt. Die Statue sei für ihn Ausdruck für die Sensibilität der Indigenen für die Heiligkeit des Lebens, für die sich die katholische Kirche dezidiert einsetze, erklärte der Kardinal, und sagte: „Wer 'pro life' ist, sollte in dieser Statue ein deutliches Zeichen für das Leben sehen.“ Selbst wenn man sich durch die Statue einer nackten schwangeren Frau provoziert fühle, sei das noch lange keine Rechtfertigung, sie in den Fluss zu werfen.

apa