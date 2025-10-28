<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag in der Romstraße in Brixen: Ein österreichischer Staatsbürger war laut Informationen der Carabinieri von einem Unbekannten mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht worden. Der Täter soll sein Opfer gezwungen haben, seine Kopfhörer und eine Zigarettenschachtel auszuhändigen. <BR \/><BR \/>Ein Augenzeuge alarmierte die Carabinieri, die sofort herbeieilten. Beim Anblick der Beamten soll der Verdächtige noch aggressiver geworden und auf die Ordnungshüter losgegangen sein. Er soll die Beamten mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen und ihnen Verletzungen zugefügt haben, heißt es in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Schließlich gelang es den Ordnungskräften, den Verdächtigen festzunehmen. Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um einen 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der bereits aktenkundig ist. Der Mann sitzt derzeit in einer Sicherheitszelle der Carabinieri.