Ötzi: neues Zuhause in Dantestraße immer wahrscheinlicher

Die Landesregierung hat die Villa Gasteiger, in der ein Teil des neuen archäologischen Museums untergebracht werden soll, unter Schutz gestellt.Auf die Frage der Medienvertreter, ob diese Entscheidung das Museumsprojekt behindern könnte, antwortete Landeshauptmann Arno Kompatscher, dass dies nicht der Fall sei, da an die Villa Gasteiger angrenzend ein Neubau entstehen soll.Zur Auswahl des Standorts sagte Kompatscher, dass sich die Landesregierung „an dieser Entscheidung orientiert“ und erinnerte daran, dass die Drususbrücke, Ecke Dantestraße in einer Expertise, als der am besten geeignete Standort befunden wurde.