Ötzi Strom: „Preisvergleiche sind bei dieser Marktlage nur wenig sinnvoll“

Preisvergleiche nicht sinnvoll

„Wenn man die Kosten für den Bezug elektrischer Energie für eine in Bozen ansässige Musterfamilie mit einem angenommenen Jahresverbrauch von 2700 Kilowattstunden bei 3 Kilowatt Leistung aufgrund des am 3. November veranschlagten staatlichen Einheitspreises PUN von 12 Cent pro KWh auf einen Monat berechnet, bietet der genossenschaftliche Energieversorger Ötzi Strom in diesem Marktsegment einen der niedrigsten Strompreise in Südtirol an“, steht in der Aussendung.Der Strom für eine Durchschnittsfamilie mit einem Monatsverbrauch von 225 kWh koste bei Ötzi Strom bei diesem PUN-Wert sogar nur 50 Euro pro Monat – und liege damit deutlich unter den Angeboten anderer Stromlieferanten aus Südtirol und dem restlichen Italien, so Ötzi Strom.Zudem gewähre Ötzi Strom Haushaltskunden, die daheim Strom sparen, im Rahmen einer „Ötzi Light Challenge“ jetzt einen Preisnachlass. Konkret: Private Verbraucher, die ihren Stromverbrauch vom 1. bis zum 31. Dezember 2022 im Vergleich zum Dezember 2021 um mindestens 10 Prozent senken, erhalten eine Prämie in der Höhe von 30 Euro, so die Aussendung. Ötzi-Mitgliedern, die dieses Sparziel erreichen, werde der Betrag in 3 Raten zu jeweils 10 Euro von den Stromrechnungen für die 3 Monate Dezember, Januar und Februar abgezogen.„Diese Berechnungen zeigen, wie wenig sinnvoll Preisvergleiche – wie sie auch in Südtirol regelmäßig vorgenommen und publiziert werden – in diesem schwierigen Marktumfeld sind. Die an der italienischen Strombörse ausgehandelten Strompreise schwanken in diesen Monaten so stark, dass sich heute Vergleiche, wenn man seriös bleiben will, eigentlich ganz verbieten. Außerdem sind die verglichenen Datensätze häufig veraltet und nicht kompatibel“, heißt es in der Aussendung.„ Mit anderen Worten: Wenn so ein Vergleich veröffentlicht wird, ist er oft schon überholt. So hat die italienische Aufsichtsbehörde ARERA die Veröffentlichung des PUN Forward – die Preiserwartung für die folgenden drei Monate – Ende Oktober völlig überraschend durch eine außerplanmäßige Neukalkulation ergänzt, um diese Preisschwankungen überhaupt abbilden zu können.“