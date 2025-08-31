Am kommenden Sonntag, dem 31. August findet eine neue Ausgabe des Ötztaler Radmarathons statt. <BR \/>Dabei führt auch in diesem Jahr die Strecke über den Brenner und somit auch über Südtiroler Gebiet. <BR \/>Gesperrt sind folgende Straßenabschnitte:<BR \/><h3>\r\nBrennerstaatsstraße (SS12) <\/h3>Vom Brenner bis Sterzing Nordpark <b>von etwa 09.30 Uhr bis etwa 13 Uhr.<\/b><BR \/><h3>\r\nJaufenpassstraße (SS44 )<\/h3>Von Sterzing (Kreisverkehr Thuins) bis zum Jaufenpass <b>von etwa<\/b><b>9.45 Uhr bis etwa 14.45 Uhr.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Vom Jaufenpass bis St. Leonhard <b>von etwa 9 Uhr bis 15.30 Uhr.<\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\nTimmelsjochstraße (SS44bis) – Sperren gelten nur für Verkehr in Richtung Timmelsjoch<\/h3>Von St. Leonhard bis Moos in Passeier <b>von etwa 11.30 Uhr bis etwa 16 Uhr.<\/b><BR \/><BR \/>Von Moos in Passeier bis Rabenstein <b>von etwa 11.45 Uhr bis etwa 17 Uhr.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Von Rabenstein bis zum Timmelsjoch <b>von etwa 11.45 Uhr bis etwa 19.30 Uhr.<\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\nStraße Richtung St. Leonhard für Verkehr geöffnet <\/h3>Während der gesamten Veranstaltung geöffnet ist die Straße vom Timmelsjoch Richtung St. Leonhard. Zwischen St. Leonhard und Moos in Passeier kann über die Landesstraße 115 und Breiteben ausgewichen werden, heißt es auf verkehrsinfos.it <BR \/><BR \/><BR \/>Im Abschnitt Brenner - Sterzing empfiehlt das Portal auf die A22-Brennerautobahn auszuweichen.