Ein Beamter der Meraner Stadtpolizei, der nicht im Dienst war, meldete am späten Vormittag drei Personen, die vermutlich eine Waffe unter ihrer Jacke versteckt hatten. <BR \/><BR \/>Die Beamten der Meraner Stadtpolizei kamen sofort und hielten die Personen an, einen Vater mit seinen minderjährigen Söhnen im Alter von elf und 17 Jahren. <BR \/><BR \/>Die Waffe wurde beschlagnahmt. Dabei soll es sich um eine Druckluftwaffe ohne rote Kappe handeln.<BR \/><BR \/>Der Vater wurde bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.