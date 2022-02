Offenbar russischer Jet über Kiew abgeschossen

Bomben auf ukrainische Städte, russische Panzer auf den Straßen, Kämpfe um den Atomreaktor in Tschernobyl: Am Freitagmorgen waren dann auch in der Hauptstadt Kiew Explosionen zu hören. Das Innenministerium spricht von erfolgreichen Aktionen der Lufabwehr: Offenbar ist ein russischer Jet über Kiew abgeschossen worden.