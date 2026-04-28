„Ich bin fest überzeugt, dass gut gemachte, professionelle Jugendarbeit einen klaren Mehrwert für die begleiteten jungen Menschen und für das Gemeinwesen bringt“, sagt netz-Präsident Wolfram Nothdurfter.<BR \/><BR \/> Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war die landesweite Initiative „Offene Jugendarbeit bringt’s“: 304 Teilnehmende, 77 Gemeinden, sechs Treffen in ganz Südtirol und vor allem eine klare Botschaft: Offene Jugendarbeit ist unverzichtbar für starke, lebenswerte und zukunftsorientierte Gemeinden. Mit der Initiative hat der Dachverband netz | Offene Jugendarbeit im Jahr 2025 wichtige Schritte gesetzt.<BR \/><BR \/> „OJA bringt„s war 2025 ein klares Statement mit verschiedenen gelungenen Aktionen, um auf die Offene Jugendarbeit und ihre Bedeutung aufmerksam zu machen. Die Initiative war herausragend und zeigte auf, was oft im Verborgenen bleibt“, betont Nothdurfter bei der Mitgliederversammlung.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Höhepunkt im vergangenen Jahr war zudem die Ausarbeitung des neuen Kompetenzrahmens. Das umfassende Grundlagenpapier macht die zentralen Fähigkeiten und Qualitätsstandards von Fachkräften in der Jugendarbeit sichtbar. Ziel ist es, Professionalität zu stärken, Weiterentwicklung anzuregen und die Qualität der Jugendarbeit nachhaltig zu sichern. Die Unterzeichnung des neuen Rahmenabkommens zur arbeitsrechtlichen Regelung in der Jugendarbeit zählt ebenso zu den Highlights für den Dachverband netz I Offene Jugendarbeit und die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddiensten (AGJD) und schafft damit eine einheitliche Grundlage für Arbeitsverhältnisse in der Jugendarbeit.<BR \/><BR \/>JugendCoachingGiovani freute sich, bei der Versammlung zu verkünden, dass 2025 mit 190 Anfragen ein Rekordjahr war. Insgesamt haben 166 Jugendliche vom Unterstützungsangebot profitieren können.<BR \/><BR \/>Landesrat Philipp Achammer bestärkte die Arbeit des Dachverbandes bei der Mitgliederversammlung und betonte: „Es ist derzeit wichtiger denn je, jungen Menschen zu vermitteln, dass sie unverzichtbar sind. In ihren Eigenheiten, in ihrem Sein, mit ihren Makeln und Fehlern - wie wir sie alle haben. Die Offene Jugendarbeit ist alltäglich vor Ort und schenkt jungen Menschen die Aufmerksamkeit, die sie brauchen. Sie hört zu und verleiht eine Stimme. Der Beitrag, den die Offene Jugendarbeit leistet, ist bedeutend. Ich wage es sogar zu sagen, dass wenn es mehr Offene Jugendarbeit gäbe, die Welt ein besserer Ort wäre.“<BR \/><BR \/>Konrad Pamer, Amtsdirektor für Jugendarbeit, bedankte sich ebenso beim Dachverband für die gute Arbeit und den großen Einsatz: „Die Offene Jugendarbeit leistet im ganzen Land einen sehr wichtigen Beitrag. Ohne Leistungsdruck und ohne Erwartungshaltungen ist sie da. Sie sperrt Räume auf, um vieles zu ermöglichen. Wir als Amt für Jugendarbeit geben uns große Mühe, um die OJA zu unterstützen. Danke für euer Engagement!“ Ebenso zeigte sich Amtsdirektor Pamer erfreut, dass der Dachverband netz | Offene Jugendarbeit in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum feiern werde.