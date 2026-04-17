In sieben Folgen widmet sich der Podcast zentralen Fragen rund um Aufarbeitung und Prävention und stellt unterschiedliche Perspektiven in den Mittelpunkt. Zu Wort kommen unter anderem der Betroffene August Aukenthaler, der Priester Mario Gretter, Generalvikar Eugen Runggaldier sowie Bischof Ivo Muser. Weitere Folgen beleuchten die Präventionsarbeit in den Bereichen Caritas, Bildung und Verwaltung.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Podcast begleitet die Schlussphase des Projekts „ <a href="www.bz-bx.net\/de\/mut-zum-hinsehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mut zum Hinsehen<\/a>“ der Diözese Bozen-Brixen. Er macht Erfahrungen aus dem Prozess sichtbar und zeigt, wie Prävention in den verschiedenen Bereichen konkret umgesetzt wird. Deutlich wird: Prävention ist eine gemeinsame Aufgabe, die alle Bereiche der Kirche betrifft und langfristig angelegt ist.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Titel „Offene Wunden“ verweist auf die Folgen von Missbrauch für Betroffene ebenso wie für das Vertrauen in Kirche und Institution. Die Gespräche greifen diese Erfahrungen auf und machen unterschiedliche Perspektiven hörbar.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1302567_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Podcast wird ab sofort im Wochenrhythmus auf den gängigen Plattformen veröffentlicht. Unter anderem ist er <a href="https:\/\/open.spotify.com\/episode\/7ayLWzzK9StPQrIVrcNxOz?si=5TpQ24_MRYWU89krA0OyMw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf Spotify abrufbar<\/a>. Zusätzlich werden die Folgen auf Radio Grüne Welle im Rahmen der Sendereihe „Sonntagsakademie“ ausgestrahlt (sonntags um 11 Uhr, Wiederholung um 19 Uhr).