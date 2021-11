Offener Brief: Umweltschutzverbände fordern Torfabbauverbot

Es sei allseits bekannt, dass Torf ein hervorragender CO2-Speicher ist, was gerade in der aktuellen Klimakrise von extremer Bedeutung sei – beginnen die Umweltschutzverbände ihren Brief an den Landeshauptmann.Erst kürzlich wurde um die Erweiterung und Fortführung des bestehendes Torfstiches in Salurn angesucht. Die Politik sei nun gefragt, hinsichtlich des Torfabbaus gesetzliche Regelungen zu treffen. Daher ersucht der Dachverband für Natur- und Umweltschutz zusammen mit 13 weiteren Verbänden den Landeshauptmann, im Bewusstsein seiner politischen Verantwortung, sich seiner politischen Verantwortung den Torfabbau in Südtirol zur Gänze zu verbieten.„In Deutschland wurde schon seit Ende der 1980er-Jahre kein Abbau von intakten Mooren mehr genehmigt. Hingegen gibt es bereits seit 20 Jahren Moorschutzprogramme – dies auch in weiteren europäischen Ländern“ – heißt es im offenen Brief.„Abgesehen vom Klimaschutz bieten die Moore (aus welchen das Sediment Torf gewonnen wird), dem Menschen vielfältige Ökosystemleistungen wie z.B. Regulation des Wasserhaushalts sowie Arten- und Biotopschutz“ – sagt Stefan Zerbe, Professor für Landschaftsökologie und Biouniversitätsforschung.Erst kürzlich ist um die Erweiterung und Fortführung des bestehenden Torfstiches in Salurn in der „Adlermösl“ angesucht worden. Im UVP-Beirat wurde dies negativ begutachtet und somit abgelehnt. Doch erst wenn es gesetzliche Regelungen zum Torf- und Moorschutz gäbe, würden Projekte solcher Art gar nicht mehr zur Abstimmung gebracht werden.„Torf als Kultursubstrat in der Blumenerde könne bereits jetzt mit weit nachhaltigeren Substanzen aus dem Biokompost ersetzt werden. Auch das Argument, dass der Torfabbau im Unterland für die landwirtschaftliche Meliorierung notwendig sei, dürfe laut Schutzverbänden nicht zählen, da auch fossile Torfkörper effiziente CO2-Speicher seien und jeglicher Abbau unweigerlich zur CO2-Freisetzung führe.Darum ersuchen die unterzeichnenden Umweltverbände, Landeshauptmann Kompatscher, den Torfabbau hierzulande ganz im Sinne einer enkelgerechten Klimapolitik anhand gesetzlicher Regelungen grundsätzlich zu untersagen.

stol