Immer mehr Eltern spüren, dass die Frage „Wann bekommt mein Kind ein Smartphone?“ keine private Entscheidung mehr ist – sie ist eine gesellschaftliche. Denn sobald alle Klassenkameraden ein eigenes Gerät haben, ist der soziale Druck auf einzelne Familien enorm. Genau hier setzt Offline Kids Südtirol an: Wenn Eltern sich vernetzen und gemeinsam klare Grenzen setzen, wird es für jede einzelne Familie leichter.<BR \/><BR \/>„Ein Smartphone ist kein harmloses Spielzeug“, bringt es die Initiative auf den Punkt. Kinder nutzen es zu 99 Prozent ihrer Zeit eben nicht zum Telefonieren – sondern für Apps, soziale Medien, Chats und Videos. Eine Welt, für die sie emotionale Reife, Urteilsvermögen und Selbstvertrauen brauchen, die sich erst Schritt für Schritt entwickeln. Deshalb gilt: Je später, desto besser.<h3>\r\nEine Tour, die Verbindungen schafft<\/h3>Die Frühlings-Infotour 2026 führte Offline Kids Südtirol durch Bruneck, Welschnofen, Pfatten, Stilfes in Freienfeld, Prags, Dorf Tirol, Prettau, Sarnthein und weitere Gemeinden. Überall das gleiche Bild: Eltern, die sich Sorgen machen, Fragen haben – und die merken, dass sie mit diesen Sorgen nicht allein sind. Experten begleiteten die Abende und gaben praktische Orientierung für den Familienalltag.<BR \/><BR \/>Am 13. Juni 2026 lädt Offline Kids Südtirol zum großen Kids Festival auf dem Festplatz Unterinn ein. Ab 10 Uhr erwartet Familien mit Kindern von 0 bis 14 Jahren ein buntes Programm: Tanzshow, Malecke, Kinderschminken, Grillen, Vorleseecke, Tanzworkshop und vieles mehr. Von 14 bis 16 Uhr findet eine Talentshow statt. Anmeldungen sind möglich unter offline.kids.suedtirol@gmail.com.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319508_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Festival steht unter dem Motto: „Weil man offline so viel erleben kann.“ Es ist eine Einladung an alle Familien, gemeinsam zu zeigen, wie reich und lebendig das Leben ohne Bildschirm sein kann.<BR \/>Im Herbst 2026 wird die Infotour fortgesetzt. Weitere Gemeinden und Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.<BR \/><BR \/>Offline Kids Südtirol ist eine Elterninitiative – gegründet von Menschen, die keine perfekten Antworten haben, aber die richtigen Fragen stellen. Wer mitmachen, sich vernetzen oder das Bewusstsein in seiner Gemeinde stärken möchte, ist herzlich eingeladen: als Mitglied, als Unterstützer, als Gesprächspartner in der eigenen Schulklasse.