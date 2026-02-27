Die italienische Grenzpolizei wurde kürzlich von den Kollegen aus den Vereinigten Staaten kontaktiert, um eine Passagierin in Gewahrsam zu nehmen, die offenbar weder das Recht hatte in einer United Airlines-Maschine zu sitzen, noch in Italien einzureisen. <h3>\r\nBordpersonal entdeckte blinde Passagierin <\/h3>Bei der Kontrolle der Frau stellten die Beamten fest, dass die Russin weder eine Bordkarte noch einen Reisepass bei sich trug. Das Bordpersonal soll offenbar erst nach dem Start der Maschine in New York bemerkt haben, dass sich eine blinde Passagierin im Flugzeug aufhielt – wobei nicht genauer darauf eingegangen wird, ob sich die Frau versteckt hatte, nachdem sie den Flieger betreten hatte. <BR \/><BR \/>Der Vorfall wirft jedenfalls Fragen in Bezug auf die Kontrollen am Newark Liberty International Airport in den USA, wo es der Russin gelungen ist, die Sicherheitschecks und das Gate ohne Dokumente zu passieren. <BR \/><BR \/>Schließlich sickerte durch, dass die Russin in Vergangenheit bereits versucht hatte, ohne Bordkarte und Reisepass Linienflüge zu nutzen. 2024 war es ihr gelungen, von New York nach Paris zu fliegen.