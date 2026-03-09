Potenziell gefährliche Gegenstände hat die Stadtpolizei Meran im Zuge routinemäßiger Verkehrskontrollen in zwei verschiedenen Fahrzeugen gefunden: In einem Fall entdeckten die Beamten in einem Auto einen Baseballschläger, den ein 18-jähriger Meraner mit Migrationshintergrund im Fahrzeug mitführte.<BR \/><BR \/>Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Polizisten in einem anderen Fahrzeug zwei Klappmesser sowie ein Küchenmesser sicher. Das Auto wurde von einem 50-jährigen Mann mit Migrationshintergrund gelenkt.<BR \/><BR \/>Da die Gegenstände ohne triftigen Grund im Fahrzeug mitgeführt wurden und als potenziell gefährlich gelten, wurden sie von den Beamten beschlagnahmt.