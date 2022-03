Ohne Green-Pass im Gastlokal: 9 Strafen ausgestellt

Bereits in der Vergangenheit hatte es in besagtem Lokal immer wieder Zwischenfälle wegen der nicht eingehaltenen Corona-Schutzmaßnahmen gegeben. Die Carabinieri von Branzoll hatten mehrfach Kontrollen durchgeführt, wobei jedoch bei Anblick des Streifenwagens vermehrt Gäste vorzeitig das Weite gesucht hatten.Nun wurden die Carabinieri von Neumarkt nach Branzoll zu einer Kontrolle gerufen, welche bereits im Vorfeld zwei Beamte an der Hintertür positionierten, um einer möglichen Flucht der Corona-Sünder vorzubeugen.Und tatsächlich wurden im Inneren des Lokals, dessen Betreiber sich aus Privacy-Gründen offen gegen das Überprüfen des grünen Passes ausgesprochen hatte, mehrere Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften festgestellt. 7 Gäste konnten keinen 3G-Bescheid vorweisen, ebenso wenig wie der Betreiber selbst.Eine Strafe erhielt auch die Eigentümerin des Lokals, welche die QR-Codes der Nachweise von Angestellten und Gästen nicht überprüft hatte. Nun steht eine 10-tägige Schließung des Lokals im Raum.