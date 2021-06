Ohne Impfung in Spital und Altersheim: So viele werden suspendiert

Ohne Covid-19-Impfung kein Job in Krankenhaus, Altersheim und Behinderteneinrichtung: Das zieht der Staat ohne Kompromisse durch. Auch in Südtirol stehen in den nächsten Tagen die ersten Suspendierungen an. Und es sind leider gar nicht so wenige! + Von Isabelle Hansen