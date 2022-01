Ohne Impfung kein Fußball

Bei Südtirols Sportvereinen schrillen die Alarmglocken: Denn seit 30. Dezember gilt in Südtirol bereits die 2G-Regelung für den Mannschaftssport in der Halle und ab 10. Jänner soll die 2G-Regel für den Mannschaftssport auch auf das Freie ausgedehnt werden – so sieht es die staatliche Verordnung vor.