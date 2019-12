Ohne Knaller: Tierbesitzer feiern Silvester in Flughafen-Hotels

Laut Studien dürfte jedes zweite Tier betroffen sein. Immer mehr Tierbesitzer haben daher Alternativen gefunden und feiern den Jahreswechsel jetzt in Flughafen-Hotels. Denn dort dürfen Raketen und Kracher nicht gezündet werden. „Mittag in Österreich“ berichtet über die Vierbeiner Vela, Lola und Lilli, die Silvester in diesem Jahr mit ihren Besitzern an einem ruhigeren Ort verbringen.





stol