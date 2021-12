Ohne Maske im Lift mit Carabiniere – Frau bestraft

Trotz der ständigen Bemühungen der Verantwortlichen in den Skigebieten, verhängten die Carabinieri Bußgelder gegen 5 Personen, die in den Seilbahnen keine Masken getragen hatten.In einem besonderen Fall machte ein Carabiniere eine Frau auf die geltende Maskenpflicht aufmerksam, da sie während der gesamten Fahrt mit dem Sessellift im Skigebiet Obereggen keine Maske trug. Der Ordnungshüter, der auf dem gleichen Sessel saß und sie wiederholt dazu aufgefordert hatte die Maske aufzusetzen, stellte der Frau eine Strafe aus.Weitere 3 Personen wurden in Obereggen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit sanktioniert. Bei einer Kontrolle zeigten sie deutliche Anzeichen von übermäßigem Alkoholkonsum.3 Jugendliche wurden ebenfalls bestraft, da sie nach der Schließung der Piste trotzdem auf ihre Skier gestiegen waren. Wie die Carabinieri in einer Presseaussendung betonen, handle es sich dabei um eine lebensgefährliche Aktion, da bereits die Schneekatzen im Dienst waren. Wer bei geschlossener Piste noch hinunterfährt, muss zudem mit einer Strafe von 150 Euro rechnen.Des weiteren wurde in Obereggen ein Busfahrer eines privaten Unternehmens, das Touristen befördert, kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er ohne Green Pass arbeitete.Bei einer Kontrolle auf dem Ritten wurde die Inhaberin eines Geschäfts bei der Arbeit ohne Green Pass erwischt.

stol