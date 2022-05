Ohne Maske in die Schule: Klappt es doch noch vor den Ferien? Ohne Maske in die Schule: Klappt es doch noch vor den Ferien?

Die erste Hitzewelle macht das noch härter: Während Erwachsene die Maske praktisch daheim lassen können, müssen Schülerinnen und Schüler weiterhin mit Mund-Nasen-Schutz in den Klassen sitzen. Südtirol will diese Regel in Rom kippen, bisher ohne Erfolg. Die Aussage eines Regierungsvertreters lässt jetzt Hoffnung aufkommen, dass sich doch was ändert. + Von Isabelle Hansen