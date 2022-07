Kein Regen: Prekäre Situation auf den Almen Kein Regen: Prekäre Situation auf den Almen

„Wenn das so weitergeht, müssen die Tiere vorzeitig von der Alm“, sagt ein besorgter Bergbauernvertreter Alberich Hofer. Erste Wasserstellen und -läufe seien bereits versiegt, „die Tiere müssen immer weitere Strecken zurücklegen, um noch Wasser zu finden“, weiß er. Ändert sich daran in der kommenden Woche nichts Wesentliches, „muss das Vieh zurück in den Stall“.