<h3>\r\n„Ohne Sie wären wir alle viel ärmer“ <\/h3>Auch diesmal findet die Jahres-Vollversammlung am Hauptsitz der Volksbank in Bozen, Schlachthofstraße 55, statt, und zwar am Donnerstag, 19. März, ab 17 Uhr, heißt es in einer Aussendung der Vereins.<BR \/><BR \/>Nach der Begrüßung durch den Präsidenten Ulrich Seitz und die Vizepräsidentin Edith Moroder erfolgen der Tätigkeitsbericht und die Bilanz 2025 ebenso wie die Vorschau auf die Aktivitäten im laufenden Jahr, über die abgestimmt wird. Da heuer auch die Wahl des Vorstands ansteht, werden die Kandidat\/innen vorgestellt, bevor alle Mitglieder ihre Vorzugsstimme abgeben können. Anschließend werden die bewährten, aber auch neuen Expert\/innen, die mit ASAA zusammenarbeiten, ihre spezifischen Leistungen zum Wohle der Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen vorstellen. <h3>\r\nAnmeldungen bis 17. März möglich<\/h3>Die Palette der Angebote hat sich wesentlich erweitert und kann nun landesweit den Bedürfnissen der Pflegenden entsprechen. Insbesondere sind das die rechtlichen und psychologischen Hilfestellungen, Informationen über den praktischen Umgang mit den Kranken – Angebote für Validation, Ergotherapie, Bewegungstherapie – sowie Unterstützung durch Angehörigentreffs, persönliche Beratung und Referate zu während der Pflege auftretenden Fragen und Problemen. Am Schluss der Versammlung wird es wie gewohnt Gelegenheit zum gemütlichen Austausch bei einem kleinen Umtrunk geben. Anmeldungen sind bis zum 17. März möglich.