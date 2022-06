Ohne Sorge wegfahren: So ist das Zuhause während der Reise sicher

Wer für längere Zeit in den Urlaub fährt, sollte vorab zu Hause ein paar Dinge regeln – und auf hilfsbereite Nachbarn hoffen. Hier ist eine To-do-Liste, zu der der Verband Wohneigentum (VWE) rät:- Verderbliches im Kühlschrank: Wer für eine längere Zeit außer Haus ist, sollte die Lebensmittel im Kühlschrank aufbrauchen oder der Tafel spenden. Ein langer Urlaub kann auch eine Gelegenheit sein, das Gefrierfach abzutauen – und so Energie zu sparen.- Kosten reduzieren: Mit ausreichend Vorlauf ist es möglich, das Zeitungsabo entweder zu pausieren oder innerhalb Deutschlands ans Urlaubsziel umzuleiten zu lassen.- Ressourcenschonung: Die zentrale Wasser- und die Gaszufuhr im Haus sollte abgestellt werden. Wird das Wasser zum Gießen der Blumen benötigt, dann nur die Wasserzufuhr der Waschmaschine abdrehen.- Einbruchschutz: Briefkasten regelmäßig leeren lassen, kleine Lampen und Radio per Zeitschaltuhr ab und zu anschalten. Aber: Den Anrufbeantworter nur neutral besprechen. Der Hinweis, für einige Zeit außer Haus zu sein, könnte Einbrecher anlocken. Das Gleiche gilt für E-Mails und Statusmeldungen in den sozialen Netzwerken.Trotzdem sollten wichtige Dokumente unbedingt im Safe oder im Bankschließfach gesichert werden, so der VWE. Eine Liste der Besitztümer sollte man auch immer parat haben: Dann kann man der Versicherung schneller die gestohlenen Gegenstände melden.- Zimmerpflanzen: Finden sich keine hilfsbereiten Nachbarn oder Bekannte zum Gießen, kann man die Zimmerpflanzen in die etwas mit Wasser gefüllte Badewanne stellen. Es gibt aber auch Wasser-Depots für solche Zwecke im Handel.