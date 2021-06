Ohne Test für Kurztrip über den Brenner

Der kleine Grenzverkehr wird dank der neuesten Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza vereinfacht: Weder Test noch Quarantäne braucht es künftig, wenn man nicht länger als 24 Stunden und nicht weiter als 60 Kilometer von seinem Wohnort entfernt einen Ort hinter der Grenze aufgesucht hat.Wer also beispielsweise nicht weiter als 60 Kilometer von Innsbruck entfernt wohnt, kann nun einen Einkaufsbummel dort machen, ohne bei der Einreise wie bisher einen Antigen- oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen zu müssen. Gleiches gilt auch für Nord- oder Osttiroler, die einen Tagesausflug nach Südtirol machen wollen.Für längere Aufenthalte bzw. für weitere Entfernungen ändert sich allerdings nichts an den Bestimmungen. Nach wie vor gilt in diesem Fall bei der Rückreise bzw. Einreise nach Italien: Es muss ein gültiger negativer Test vorgelegt werden sowie eine Online-Registrierung erfolgen. Gleich geblieben sind auch die Regeln für Arbeitspendler und Studenten, ebenso wie die Bestimmungen Österreichs bei der Einreise.

dol/stol