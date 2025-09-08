Zum Vorfall kam es vor einigen Tagen, wie die Carabinieri in einer Presseaussendung mitteilen. <BR \/><BR \/>Kontrolleure des SASA-Busses wollten die Identität des Mannes feststellen, um das Fehlen des Fahrscheins zu ahnden. Doch der Fahrgast reagierte aggressiv: Er beleidigte die Bediensteten und stieß sie, um sich der Kontrolle zu entziehen.<BR \/><BR \/>Daraufhin alarmierten die Kontrolleure die Ordnungskräfte. Eine Streife der Carabinieri aus Burgstall, die rasch am Ort des Geschehens eintraf, überwältigte den Mann und brachte ihn in die Kaserne. <BR \/><BR \/>Der aus dem Ausland stammende Mann – ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz – kassierte eine Anzeige und muss sich wegen Widerstands gegen Amtsträger verantworten. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>