Oktober bislang kühler als im Durchschnitt

Heute ist der 15. Oktober – und damit Halbzeit des 10. Monats im Jahr. Zeit für eine Zwischenbilanz, findet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.„Eine kalte erste Oktoberhälfte liegt hinter uns. Bisher lagen die Temperaturen rund 2 Grad Celsius unter dem langjährigen Durchschnitt – und so schnell wird sich das auch nicht ändern“, erklärt der Wetterexperte.Der heutige Donnerstag passt sehr gut in diese Bilanz: Wie angekündigt regnet und schneit es in ganz Südtirol, die Temperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad Celsius. „Zwar bessert sich das Wetter Richtung Wochenende wieder und es kehrt die Sonne zurück, aber trotzdem bleibt es zu kalt für die Jahreszeit. Aus Norden erreichen uns weiterhin recht kühle Luftmassen“, schließt Peterlin.

liz