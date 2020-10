Oktober zeigt sich am Wochenende von seiner goldenen Seite

Am Freitagnachmittag verkündet Landesmeteorologe Dieter Peterlin sonnige Tage: „Pünktlich zum Wochenende schaut der 'goldene Oktober' vorbei. Bereits am heutigen Freitag gab es einen Hauch davon mit etwas Sonne. Am Samstag werden die Sonnenstunden schon mehr und am Sonntag ist es dann so richtig strahlend sonnig“, so der Wetterexperte.Dennoch bleiben die Temperaturen eher bescheiden, an den Nachmittagen werden maximal 8 bis 16 Grad Celsius erreicht, was nach wie vor ein paar Grad unter dem Durchschnitt liegt.„Nächste Woche trübt es sich wieder so langsam ein: Der Montag bleibt noch meist sonnig, dann zieht ein herbstlicher Hochnebel auf“, schließt Peterlin.

liz