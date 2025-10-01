„Die Polizei hat mir soeben bestätigt, dass aus ihrer Sicht keine Gefahr mehr besteht, wenn die Wiesn fortgeführt wird“, teilte der Politiker über seinen Instagram-Kanal mit. <BR \/><BR \/>„Ab 17.30 Uhr ist das Festgelände daher wieder für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219698_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Damit gehen in München mehrere Stunden voller Unsicherheit zu Ende: Nachdem am Mittwochmorgen ein Drohschreiben entdeckt worden war, wurde die Theresienwiese vorsorglich gesperrt und die Gäste nach Hause geschickt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-explosionen-in-muenchen-ein-taeter-hat-die-wiesn-bedroht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219701_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> 25 Sprengstoffspürhunde, die aus ganz Bayern zusammengezogen wurden, durchkämmten sorgfältig das gesamte Areal. Bis zum Nachmittag blieb die Suche ohne Befund – eine konkrete Gefahr konnte nicht festgestellt werden.