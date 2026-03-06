Im Rahmen des Projekts MaaS4Italy wurde eine neue On-Demand‑Software entwickelt und finanziert, die Transportanfragen bündelt, damit Personen mit ähnlichen Routen gemeinsam befördert werden können. Der sogenannte CallBus in Olang ist - nach einem ersten Testlauf in Meran - jenes Pilotprojekt, mit dem ein nachfrageorientiertes Mobilitätsangebot in Südtirol dauerhaft eingesetzt wird.<BR \/><BR \/>„Mit diesem Angebot zeigen wir, wie moderne und benutzerfreundliche Mobilität der Zukunft aussehen kann. Ziel ist es, den Menschen flexible Lösungen zu bieten, die den Alltag deutlich erleichtern“, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<h3>\r\nInteresse von Seiten der Gemeinden<\/h3>Gemeinsam mit dem Direktor des Ressorts für Infrastrukturen und Mobilität, Martin Vallazza, dem Direktor und der Präsidentin des Tourismusvereins Olang, Matthias Santer und Daniela Gasser, sowie dem Bürgermeister von Olang, Lukas Schnarf, haben sich am 4. März die Bozner Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser und der Jenesier Bürgermeister Paul Romen ein Bild von der Funktionsweise und Benutzerfreundlichkeit des CallBus gemacht. <BR \/><BR \/>„Das Pilotprojekt in Olang kann mit rund 11.000 bisher gebuchten Fahrten bereits als Erfolg bezeichnet werden“, betont Vallazza zur Resonanz der Einheimischen und Gäste. Der innerörtliche Verkehr werde dadurch reduziert und die nachhaltige Mobilität weiter gestärkt – ein klarer Beitrag zur Lebensqualität der Bevölkerung, insbesondere in der Tourismussaison.<BR \/><BR \/>Stadträtin Ramoser bedankte sich für den Erfahrungsaustausch und hielt fest, dass ein ähnlicher Dienst auch für Bozen interessant sein könnte, besonders in den Nachtstunden. Auch Jenesiens Bürgermeister Romen zeigte sich überzeugt vom Konzept, insbesondere für ländliche Gebiete und als ergänzendes Angebot zur Seilbahn.<BR \/><BR \/>Die Buchung erfolgt über eine App und kann auf Wunsch bis zu 24 Stunden im Voraus vorgenommen werden. Das eingesetzte Fahrzeug ist elektrisch und emissionsfrei; zusätzlich steht, bei Bedarf, ein barrierefreies Fahrzeug für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung. Der beauftragte Betreiber führt diesen Rufbusdienst mit 9-Sitzer-Bussen durch und verbindet nahezu 100 Haltestellen in Olang. Während der Betriebszeiten – in der Hochsaison von 7.30 bis 22 Uhr – kann der Bus über die App angefordert werden und ist in der Regel innerhalb von 15 Minuten verfügbar.