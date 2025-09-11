Es war gegen 7 Uhr Früh, als ein Fischer von der Pustertaler Hauptstraße hinab zum Olanger Stausee stieg, um seinem Hobby nachzugehen. Am Ufer machte er die schockierende Entdeckung: Am Wiesenrand lag ein lebloser Körper. <BR \/><BR \/>Umgehend setzte er die Rettungskette in Gang. Der Notarzt des Weißen Kreuzes von Bruneck, die Freiwillige Feuerwehr von Oberolang und die Carabinieri von Innichen eilten an den Fundort. <BR \/><BR \/>Der Notarzt konnte allerdings nur mehr den Tod des 67-Jährigen feststellen. Über den genauen Todeszeitpunkt kann nur spekuliert werden, vermutlich trat er bereits am Dienstagabend ein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210578_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr unterstützte die Einsatzkräfte bei der Bergung des Leichnams. Mit der Notfallseelsorge informierten die Carabinieri die Brüder des Verstorbenen, dessen Heimathaus oberhalb des Olanger Stausees im Weiler Goste liegt. <BR \/><BR \/>Hubert Zingerle, der laut offiziellen Angaben seinen Wohnsitz in Gais hatte, lebte zuletzt vorwiegend in Bruneck. Er war aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Mittel- und Oberschullehrer und in den vergangenen Jahren wegen seiner schwierigen Lebensumstände weitum bekannt.