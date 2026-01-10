<BR \/><BR \/>Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr Niederolang am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr. Ein Pkw war auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geraten – der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Straße abkam und die Böschung hinunterstürzte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Wagen kam auf dem Feld unterhalb der Straße auf der Seite liegend zum Stehen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259652_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Das stark beschädigte Auto stellten die Einsatzkräfte wieder auf die Reifen und zogen es auf die Straße zurück, wo er vom Abschleppdienst weggebracht wurde.