Der schwere Verkehrsunfall hat sich gegen 13 Uhr zwischen einem Lkw, einem Pkw und einem Motorrad kurz vor dem Olanger Stausee ereignet.<BR /><BR />Ersten Informationen zufolge hat dabei eine Person ihr Leben verloren, zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Rettungskräfte sind derzeit noch vor Ort an der Unfallstelle.<BR /><BR />Im Einsatz stehen der Notarzt, ein Rettungswagen, die Straßenpolizei, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Oberolang, Mitterolang und Welsberg.