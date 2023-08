Olang: Wohnhaus vorsorglich evakuiert

„ Es ist noch viel lockeres Gestein auf den Berghängen. ” — Georg Reden, Bürgermeister Olang

Familie wohnt für mindestens 2 Wochen im Dorf in Olang

Videos und Fotos der Unwetter

„Das ist eine Sicherheitsmaßnahme“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Olang, Georg Reden, zu STOL. „Auch heute sind wieder Gewitter vorausgesagt, daher haben wir der Familie vorgeschlagen, vorübergehend im Dorf zu wohnen.“ Die Familie habe der Vorsorgemaßnahme zugesagt.Es bestehe nämlich die Gefahr von weiteren Murenabgängen. „Es ist noch viel lockeres Gestein auf den Berghängen“, so Reden.Die Familie des stark beschädigten Wohnhauses wird nun für die kommenden 2 Wochen im Dorf in Olang wohnen. „Dann hoffen wir, dass die größte Gefahr gebannt ist“, sagt der Bürgermeister.Aufgrund der Unwetter und der schweren Folgen für Olang, überlegt die Gemeinde nun den Gefahrenplan zu überarbeiten.In Olang haben die Unwetter am Samstagabend besonders stark gewütet – auch am Grödner Joch. Sehen Sie hier die Videos und Fotos der Unwetter. --------------------------------------------------------------------------