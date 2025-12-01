Laut ersten Informationen der Einsatzkräfte ereignete sich der Unfall auf der Höhe von Neunhäusern. Dort waren gegen 6.30 Uhr zwei Pkw so heftig zusammengestoßen, dass eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt blieb und von den Wehrleuten befreit werden musste. Sie und eine weitere Person zogen sich erhebliche Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Aktuell sind die Freiwilligen Feuerwehren von Nieder- und Mitterolang och vor Ort, die Pustertalerstraße ist einspurig befahrbar.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>FFW vor Ort, Unfall Höhe Neunhäussern, 2 Pkw, Eine Person eingeklemmt, 2 Verletzte.