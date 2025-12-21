ArchitetturAlpinA ist ein erstmals realisiertes Filmprojekt von zehn Architektenkammern des italienischen Alpenraums, die im Zusammenschluss „Architetti Arco Alpino“ organisiert sind. Der Dokumentarfilm stellt zehn ausgewählte Architekturprojekte aus ebenso vielen alpinen Regionen vor, die exemplarisch für eine qualitätsvolle, kontextbezogene und nachhaltige Baukultur stehen, heißt es in einer Aussendung der Architektenkammer. Erzählt werden Geschichten von innovativen Bildungsbauten, der behutsamen Erneuerung ganzer Dörfer, der Rückgewinnung öffentlicher Räume, der Aufwertung alpiner Kulturlandschaften sowie von zeitgemäßen Infrastrukturen – entstanden durch Weitsicht, Beteiligung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine respektvolle, ortsbezogene Planung.<BR \/><BR \/>Für Südtirol wurde von der Architektenkammer ein öffentliches Bauwerk mit starker lokaler Verankerung ausgewählt: der Kindergarten von Niederolang, der exemplarisch für eine Architektur stehe, die mit lokalen Ressourcen realisiert wurde und den Dorfkern funktional und räumlich stärke. „Der Kindergarten von Niederolang ist Teil eines gewachsenen öffentlichen Ensembles im Dorfzentrum und steht beispielhaft für qualitätsvolle Architektur, die aus einem öffentlichen Wettbewerb hervorgegangen ist und mit lokalen Ressourcen umgesetzt wurde“, betont Architekt Wolfgang Thaler, Präsident der Architektenkammer. „ArchitetturAlpinA“ mache sichtbar, wie Architektur im alpinen Raum Verantwortung übernehme – gegenüber der Landschaft, der Gemeinschaft und zukünftigen Generationen.<BR \/><BR \/>Nach der Premiere am 5. März ist der Film auch in Südtirol und später auf internationalen Festivals zu sehen.