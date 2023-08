Olbia: Wohnmobil explodiert – 10-Jähriger stirbt

Das Unglück ereignete sich am frühen Nachmittag auf einem Campingplatz in Olbia. Wie italienische Medien Berichten explodierte das Wohnmobil einer italienischen Urlauberfamilie. Ein 10-jähriger Bub verlor dabei sein Leben. Seine Leiche wurde im Inneren des Fahrzeugs gefunden.Der Vater des Jungen zog sich schwere Brandverletzungen zu, rund 40 Prozent seiner Haut wurden verbrannt. Der Hubschrauber flog den Verletzten in das Krankenhaus von Sassari gebracht. Die Mutter blieb unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Auch sie wurde in das Krankenhaus gebracht.Die Eltern waren ersten Erhebungen zufolge im Freien beim Kochen, der Junge befand sich im Wohnmobil, als es zum Unglück kam. Zur folgenschweren Explosion soll es aufgrund eines Gaslecks gekommen sein.Flammen griffen ersten Rekonstruktionen zufolge von außen auf das Wohnmobil über, daraufhin explodierten Gasflaschen. Der Brand griff auch auf benachbarte Bungalows über.