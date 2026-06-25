Wie berichtet, hat die Landesregierung in ihrer jüngsten Sitzung, wenn auch nicht einstimmig, so doch mehrheitlich beschlossen, organisierte Motorsportveranstaltungen in geschützten Gebieten sowie auf Straßen oberhalb von 1.600 Metern Meereshöhe nicht mehr zuzulassen. Das würde auch für Events des Veteran Car Teams Bozen gelten.<BR \/><BR \/>„Das schmerzt“, befand Club-Präsident Brancalion bei der Pressekonferenz – und machte keinen Hehl daraus, was er von der Sinnhaftigkeit des Verbotes hält: Das Problem auf Südtirols Passstraßen seien sicher nicht die 90 Oldtimer bei fünf Veranstaltungen im Jahr. „Noch nie hat es gegen unsere Veranstaltungen irgendwelche Beschwerden gegeben“, betonte er. <BR \/><BR \/>Und zumal sie kein Sicherheitsrisiko darstellten („in 40 Jahren gab es nicht einen Unfall“), nicht schnell unterwegs wären („nach unserem Reglement mit 35 km\/h“) und mit Bio-Benzin und damit klimaneutral fahren würden, gebe es einfach keinen Grund für diese Einschränkungen, die das Aus für die Rallyes in Südtirol bedeuten würden. „Oldtimer sind ein Kulturgut, wer diese zu solchen Anlässen auf Südtirols Straßen bringt, sollte Gastfreundschaft erfahren und Dank bekommen, keine Verbote“, so Brancalion. Vielmehr sollten alle frei sein, das zu tun, was sie wollen. <BR \/><BR \/>Man werde jedenfalls gegen den Beschluss vor Gericht ziehen, kündigte er an. Wobei wohl unter den verschiedenen Oldtimer-Vereinen (drei gibt es in Südtirol) auf regionaler bzw. gesamtstaatlicher Ebene noch keine Absprache erfolgt ist. <BR \/><BR \/>Veteran Car Team-Präsident Davide Brancalion zeigte sich jedenfalls kämpferisch – und zuversichtlich: „Unsere Oldtimer gehören zu den atypischen Fahrzeugen, und solchen darf man nicht einfach das Fahren verbieten“, sagt er. Unterstützung bekam Brancalion bei der gestrigen Pressekonferenz von Landesrat Christian Bianchi, der bereits in der Sitzung der Landesregierung als Einziger gegen den Beschluss gestimmt hatte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/oldtimer-rallye-verbot-schlagabtausch-zwischen-lh-und-bianchi" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>