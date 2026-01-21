<b>von Elmar Pichler Rolle<\/b><BR \/><BR \/>Vor Tagen hatte der Schützenbund darauf verwiesen, dass auf der Seite des Organisationskomitees Mailand Cortina 2026 nur das italienische „Anterselva“ aufscheint. Die Tatsache sei ein „kulturpolitischer Tiefpunkt“.<BR \/><BR \/>Tage später scheint auf den Seiten auch die deutsche Ortsbezeichnung auf, und zwar erstgereiht. Das Stadion, das ab 8. Februar Schauplatz der Wettkämpfe um olympische Medaillen sein wird, heißt nun Antholz-Anterselva-Biathlon-Arena – kurz ABA –. allerdings nur für die Zeit der Winterspiele (6. bis 22. Februar). Danach soll der Stadionname auch die Bezeichnung Olympia beinhalten – als Erinnerung an die Spiele. Genauso sollen die olympischen Ringe in der „Arena“ immer bestehen.<BR \/><BR \/>„Die Bezeichnung für die Zeit nach den Spielen ist noch nicht fixiert, grundsätzlich hat das IOC aber zugestimmt“, erklärte Arno Kompatscher auf Anfrage.<h3>\r\nBezeichnung am Start der Spiele deutlich erkennbar<\/h3>Für ihn ist ein anderer Aspekt wichtiger. Im Gespräch mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist es dem Landeshauptmann gelungen, dass die Bezeichnung Antholz Anterselva am Start der olympischen Wettbewerbe deutlich erkennbar sein wird.<BR \/><BR \/>Bekanntlich werden die olympischen Wettkämpfe an sechs verschiedenen Orten ausgetragen, und zwar außer in Antholz in Mailand, Cortina, Bormio, Livigno und im Fleimstal. Laut olympischem Regelwerk scheint in all diesen Orten immer nur die offizielle Bezeichnung „Milano Cortina 2026“ oder in Kurzform „Mi-Co 2026“ auf. Andernfalls gäbe es ein Durcheinander an Namen, wird argumentiert.<h3>\r\nIOC-Präsidentin habe es sofort verstanden<\/h3>Kompatscher überzeugte die IOC-Präsidentin von dem Kompromiss und von der Anwendung beider Landessprachen: „Ich habe Kirsty Coventry erklärt, dass das für Südtirol unabdingbar ist und sie hat es sofort verstanden.“<BR \/><BR \/>Freuen dürfen sich über diese Ausnahme auch die übrigen außerhalb von Mailand und Cortina gelegenen Orte, denn auch sie werden an den Starts mit ihren Namen aufscheinen.<BR \/><BR \/>Dass trotz vorheriger Vereinbarungen auf der Website zuerst nur die Bezeichnung Anterselva -Biathlon-Arena aufschien, dürfte vermutlich auf ein Versehen oder Missverständnis zurückzuführen sein – in den komplexen Abläufen zwischen den einzelnen Austragungsorten, dem OK in Mailand und dem IOC-Sitz in Lausanne.