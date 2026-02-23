<h3>250 Kräfte für den Brandschutz <\/h3>Direkt im Wettkampfareal waren täglich 15 Einsatzkräfte im Brandschutzdienst eingeteilt – darunter zwei Atemschutzgeräteträger -Trupps sowie zwei Führungskräfte. Zusätzlich waren zwei weitere Führungskräfte in der Einsatzleitung tätig, wie der Landesfeuerwehrverband in einem Beitrag auf „Facebook“ schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280187_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ergänzt wurde der Dienst durch einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst in Antholz Mittertal. In Summe waren im Bereich Brandschutz und Einsatzleitung rund 250 Feuerwehrleute im Einsatz.<h3>\r\n850 Feuerwehrleute für Parkplatz- und Ordnungsdienst<\/h3>Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Parkplatz- und Ordnungsdienst im gesamten Gebiet von Antholz und Olang. Dafür standen rund 850 Feuerwehrleute bereit und sorgten für einen reibungslosen Ablauf rund um die Veranstaltung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280190_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSicherheit bei allen Bedingungen<\/h3>Ob winterliche Straßenverhältnisse, hohes Besucheraufkommen oder laufender Wettkampfbetrieb – die Feuerwehren gewährleisteten im Hintergrund die Sicherheit von Athletinnen, Athleten und Gästen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280193_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit dem Abschluss der Bewerbe endet damit auch ein außergewöhnlicher Einsatzzeitraum, der einmal mehr die Leistungsfähigkeit und den Einsatzwillen der freiwilligen Helferinnen und Helfer unter Beweis stellte.