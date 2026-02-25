Mit der Abschlusszeremonie in der Arena von Verona sind am 22. Februar die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 zu Ende gegangen. Für Südtirol bedeuteten diese, dass erstmals Olympische Bewerbe auf Südtiroler Boden, genauer die Biathlonbewerbe in Antholz, ausgetragen wurden. <BR \/><BR \/>„Die vergangenen Tage haben unter Beweis gestellt, dass Südtirol, dank des großartigen Einsatzes vieler ehrenamtlich engagierter Menschen und einer guten Vorbereitung und Abstimmung, dieser enormen Herausforderung gewachsen war und es gelungen ist, eines der größten Sportevents mit Begeisterung und Professionalität zu meistern“, ist Landeshauptmann Arno Kompatscher überzeugt. Sein Dank gelte daher allen Beteiligten, die mit ihrem, zum Großteil ehrenamtlichen, Einsatz dies ermöglicht hätten.<h3>\r\n172.300 Zuschauerinnen und Zuschauer: Olympisches Biathlon in Antholz<\/h3>An insgesamt zehn Renntagen war die Südtirol Arena in Antholz Schauplatz der Olympischen Biathlonbewerbe. Über 172.000 Menschen waren live vor Ort dabei, um insgesamt elf Bewerbe mitzuverfolgen. Am meisten Zuschauer waren am 15. Februar im Stadion, als mit der 10 km-Verfolgung der Frauen und der 12,5 km-Verfolgung der Männer gleich zwei Bewerbe am selben Tag ausgetragen wurden. Antholz war jener Austragungsort, der laut Ticketverkäufen am meisten Zuschauerinnen und Zuschauer verbuchen kann.<BR \/><BR \/>An den Wettkampftagen waren, genauso wie bei den Biathlon-Weltcuprennen, ein großes Festzelt sowie Verpflegungsstände auf den Tribünen geöffnet, welche Verpflegung und Unterhaltung boten<h3>\r\n1000 Freiwillige in Antholz<\/h3>Um ein Großereignis wie Olympische Bewerbe stemmen zu können, braucht es viele Menschen, die daran mitarbeiten. Rund 1000 Olympische Freiwillige vom Team MiCo waren täglich im Einsatz. Zu ihnen zählt Alexandra Gfrerer aus Villach (Bundesland Kärnten, Österreich): „Das Beste war es für mich das Feeling zu erleben und einmal bei Olympia wirklich dabei zu sein und hinter die Kulissen blicken zu können. Die Zusammenarbeit mit den anderen Freiwilligen war lustig, wir haben viele Menschen kennengelernt, es war eine super Zeit!“<h3>\r\n200 hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeitende aus dem Bereich Zivilschutz täglich im Einsatz<\/h3>Rund 200 Mitarbeitende und Freiwillige, koordiniert von der Agentur für Bevölkerungsschutz, waren täglich im Einsatz (insgesamt 16 Personen aus den Bereichen Wildbachverbauung, Landesfunkdienst sowie ein Meteorologe), 11 Berufsfeuerwehrleute, 117 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (im Einsatz vor allem bei der Parkplatzregelung und beim Brandschutz), 15 Freiwillige des Roten Kreuzes und 18 des Weißen Kreuzes. <BR \/><BR \/>Aus der Gemeindeleitstelle in Antholz führte Bürgermeister Thomas Schuster mit 15 Mitlgiedern die Lage. Hinzu kommen rund 30 Ortspolizistinnen und -polizisten aus Meran, Brixen, Bruneck, Vinschgau, Lana, Leifers, Eppan, Neumarkt, Auer und Branzoll, die in Antholz im Einsatz waren, 5 Forstwachen sowie weitere 30 Mitarbeitende der Agentur für Bevölkerungsschutz und der Ordnungskräfte, die von Bozen aus landesweit Unterstützung und Lageführung gewährleistet haben.<h3>\r\nÜber 120 Straßendienstmitarbeiter und 80 Busfahrerinnen und Busfahrer unterwegs<\/h3>Der Straßendienst des Landes hat während der olympischen Winterspiele rund 90 Straßenwärter aus dem Unterland und dem Pustertal in den Bereitschaftsdienst gesetzt, um bei Schneefällen während der Olympia-Wettbewerbe einsatzbereit zu sein. Für die Schneeräumung der Straßen zwischen Antholz und Olang waren 12 Straßenwärter des Straßendienstes Pustertal abgeordnet. Die Schneeräumung der Parkplätze beim Biathlonzentrum und beim Umstiegsparkplatz der Shuttlebusse in Mitterolang wurde von rund 20 Mitarbeitern lokaler Unternehmen durchgeführt, die von STA Südtiroler Transportstrukturen AG beauftragt wurden.<BR \/><BR \/>Viele der Besucherinnen und Besucher der Bewerbe nutzten die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Shuttledienste, um zur Südtirol Arena zu gelangen. Insgesamt 80 Busfahrerinnnen und Busfahrer waren mit Shuttlebussen unterwegs, 10 Mitarbeitende waren mit der Koordinierung der Mobilität und des Transports im Zeitraum vom 6. bis 22. Februar befasst.<h3>\r\nTäglich rund 100 Mitarbeitende aus dem Gesundheitsbereich in Antholz<\/h3>Um die medizinische Versorgung der Athletinnen und Athleten, aber auch der Zuschauenden und der Mitarbeitenden wurde in Antholz ein medizinisches Notfallzentrum eingerichtet. Insgesamt waren vom 28. Jänner bis zum 22. Februar 1616 Personen aus dem Gesundheitsbereich im Einsatz. An den Wettkampftagen waren jeweils 80 Mitarbeitende im Dienst, an den zwölf Trainingstagen jeweils 59.<BR \/><BR \/> In der Poliklinik, errichtet am Fußballplatz in Niederrasen, standen 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit. In der Poliklinik wurde eine Notaufnahme mit Ambulatorien für Innere Medizin und Orthopädie\/Traumatologie eingerichtet. Koordiniert wurde dies von einem 9köpfigen Team von Ärztinnen und Ärzten, medizinischen Fachkräften und Technikern unter der Leitung von Primar Marc Kaufmann.<h3>\r\n250 Medienschaffende im Mediacenter<\/h3>Durchschnittlich 250 Journalistinnen und Journalisten, Fotografinnen und Fotografen sowie weitere im Medienbereich Tätige aus der ganzen Welt haben vom Mediacenter in Antholz an Berichten über die Olympischen Spiele gearbeitet. 77 Kameras haben das Geschehen in Antholz festgehalten.