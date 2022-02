Olympische Winterspiele: 28 Athleten aus Südtirol am Start

In den vergangenen Stunden sind die ersten Athletinnen und Athleten bereits auf die Piste gegangen, doch der offizielle Auftakt zu den XXIV. Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wird am 4. Februar mit der Eröffnungsfeier stattfinden.28 Südtirolerinnen und Südtirolerinnen nehmen an dieser Ausgabe der Olympischen Winterspiele teil. Sie sind Teil der italienischen Mannschaft mit insgesamt 118 Sportlerinnen und Sportlern, die in 14 Disziplinen bei den Bewerben antreten. Die Südtiroler Teilnehmenden werden in den Disziplinen Biathlon, Bob, Nordische Kombination, Ski Freestyle, Skispringen, Ski Alpin, Rodeln, Snowboard und Eiskunstlauf ihr Können unter Beweis stellen.„Auch wenn wir in den vergangenen Jahren immer mehr Weltklasse-Athleten im Sommersport hervorgebracht haben, ich denke dabei an Jannik Sinner im Tennis oder Simone Giannelli im Volleyball, bleibt unsere DNA doch mit dem Schnee- und Eissport verbunden“, kommentierte Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher heute (1. Februar) im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung.Kompatscher hat allen Südtiroler Athletinnen und Athleten, die in Peking an den Start gehen, eine Grußbotschaft mit Glückwünschen übermittelt. Darin steht: „Wie kaum zuvor ist heuer die bloße Tatsache, bei den Spielen dabei zu sein, eine enorme Leistung: Die vierjährige olympische Periode wurde dramatisch von der Pandemie beeinflusst. Sie zwang die Athleten, Trainer und Manager dazu, alles Mögliche zu unternehmen, um überhaupt trainieren, an Wettkämpfen teilzunehmen und sich mit dem Rest der Welt messen zu können. Natürlich wissen wir um den Wert derer, die den Südtiroler Sport repräsentieren, und haben begründete Hoffnungen auf gute Ergebnisse und Medaillen, aber wir sind uns auch bewusst, dass auch viele kleine Faktoren die sportliche Leistung beeinflussen können. Unsererseits wird es die größtmögliche Unterstützung geben.“„Ich bin überzeugt, dass der Jubel aller hier in Südtirol für unsere Athletinnen und Athleten bis nach Peking reichen wird, um ihnen bei den Wettkämpfen nochmals Aufschwung zu geben. Im Namen der Landesregierung und in meinem Nahmen wünsche ich allen Athletinnen und Athleten aus Südtirol alles Gute: Gebt Euer bestes! Und auch wenn die Ergebnisse nicht das sind, wovon Ihr geträumt habt: Ich bin doch überzeugt, dass ihr die Werte, für die unser Land steht, in der Welt bestens vertreten könnt, und dass ihr Vorbilder für viele junge Menschen und Botschafter der schönsten Seite Südtirols seid“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.Vom 4. bis 13. März finden in Peking die Paralympischen Winterspiele 2022 statt, insgesamt sind sieben Südtiroler Athleten in Peking dabei. Dazu kommen 3 Athleten aus dem Trentino, die bei der Sportgruppe für Körperbehinderte in Südtirol registriert sind. Alle diese Athleten sind Teil des nationalen Para-Eishockeyteams.

lpa