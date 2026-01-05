Sogar der kleinste Teilnehmer, Edoardo, war erst wenige Monate alt. Die große Gesellschaft machte sich von Trient aus auf den Weg zu einem Restaurant in Valeggio sul Mincio, in der Provinz Verona, nur wenige Kilometer vom Gardasee entfernt.<BR \/><BR \/> Trotz der Jahreszeit konnte jeder mitfahren, denn das lag vor allem an Giuseppe, dem Ehemann einer Enkelin und Inhaber der Busfirma VenToura Noleggi, der selbst hinter dem Steuer saß. Das Mittagessen am Stephanstag ist fast schon eine Familientradition und findet jedes Jahr statt - nur nicht immer mit dem Bus: letztes Mal war es der 90. Geburtstag von Fernanda.<BR \/><BR \/> Die Familie versichert, dass Mama Fernanda den Tag sichtlich genossen hat und wie immer darauf bedacht war, die Rechnung selbst zu begleichen. Die Feier der vier Generationen startete um zehn Uhr morgens in Trient und endete gegen 18 Uhr nach der Rückfahrt. Es war ein Tag voller Lachen, Erinnerungen und Familienglück.