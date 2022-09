Omar Visintin: Sport als Beruf und als Hobby

Sport im Freien ist das größte Hobby von Boardercrosser Omar Visintin aus Algund. Und so ist der 2-fache Medaillengewinner bei Olympia 2022 in Peking auch viel in der Natur unterwegs – zusammen mit Freundin Natalie Kob und mit seinem treuen Vierbeiner Baku. Er wandert, steigt in die Berge, klettert, fährt Ski und Rad. Nur für das Surfen findet der 32-Jährige kaum mehr Zeit. Weil er unterm Jahr viel unterwegs ist, verbringt er die restliche Zeit gern in Südtirol. Aber Omar Visintin engagiert sich auch auf einem anderen Gebiet. Worum es sich dabei handelt, erfahren Sie am heutigen Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols umfangreichstes Fernsehprogramm mitsamt Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die Initiative „Törggelen am Ursprung“, an der sich ab 1. Oktober 16 Südtiroler Buschenschänke beteiligen.Gäste im neuen „Magazin“ sind Dekan Josef Knapp (In Frage gestellt), Theaterfrau Christine Lasta (Sonntagsfrühstück), der italienische Sänger Eros Ramazzotti (Musik), die bayerische Band Saustoi (Schneidig & Schnulzig) und die Singer-Songwriterin Mary Jabbour (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf den Sarlkofel im Hochpustertal ein, Daniela Lösch präsentiert Einkehrtipps am Lajener Poststeig und bei Essen & Trinken mit Helmut Bachmann gibt’s traditionelle Südtiroler Berichte.„Star der Woche“ ist schließlich der deutsche Schauspieler Benjamin Sadler, der im TV-Historienfilm „Das Weiße Haus am Rhein“ am Montag, 3. Oktober, (Das Erste/ARD, 20.15 Uhr) zu sehen ist.